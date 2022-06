Sabatini: “Juve, prendi Arnautovic. Privai la Roma di Pogba, la lite con Raiola…”

Dal possibile arrivo alla Juventus di Pogba e Di Maria, al futuro di Nicolò Zaniolo: le dichiarazioni rilasciate da Walter Sabatini

Mediagol ⚽️

"Pogba alla Juventus è un segnale potente, alle rivali ma anche per il calcio italiano che ha bisogno di recuperare posizioni rispetto ai campionati stranieri. Io tengo molto alla promozione e alla crescita del nostro calcio, per cui spero vada in porto". Lo ha detto Walter Sabatini, intervistato ai microfoni di "Tuttosport". Diversi i temi trattati dall'esperto dirigente ex fra le altre di Palermo, Roma e Inter: dal possibile ritorno di Paul Pogba in quel di Torino, al futuro di Nicolò Zaniolo. Ma non solo...

"Pogba è stato ad un passo dalla Roma? Sì, è stato un rimpianto grande perché all'epoca fui pavido. Venne da me Raiola a propormi l'affare: finimmo per scontrarci fortissimo e mi dispiace ancora adesso. Mi chiese una commissione che per l'epoca e per l'età del ragazzo considerai esagerata, quasi immorale. Mi pare 4 milioni, non vorrei sbagliarmi. Non ebbi il coraggio di trasferire questa comunicazione al presidente: un conto era un'operazione come quella di Marquinhos, ma in quel caso dare una commissione secca a un solo agente per un ragazzo mi sembrava sbagliato. E invece l'operazione andava fatta, perché ho privato la Roma di un valore tecnico ed economico enorme. La fece la Juventus, con lungimiranza", ha proseguito.

DI MARIA - "Se arriva Di MAria che ho visto in Italia-Argentina qualche settimana fa allora c'è da divertirsi: io andrei a prenderlo con il carretto di Apollo, sposterebbe di molto gli obiettivi juventini. Sarebbe un altro grande segnale. Non solo per la Champions, ma anche per la Serie A: il campionato ha bisogno di una Juventus competitiva per lo scudetto. Io poi con la Roma me la sono sempre trovata davanti...".

ARNAUTOVIC - "Arnautovic è un giocatore pazzesco. Ha dimostrato di essere un campione, anche dal punto di vista del carisma e della personalità. Può giocare con tutti, anche con Vlahovic, insieme: per la Juventus sarebbe una mossa importantissima. Poi sfatiamo la leggenda che lo perseguita: che è uno scapestrato. Questo è quanto di più sbagliato e lontano dalla realtà ci possa essere. Chi lo prende fa un affare".

SU ZANIOLO -"Cosa sarebbe meglio per Zaniolo? Questo lo sa lui, con la sua famiglia e il suo entourage. Io dico che dipende dal contesto tecnico-tattico. Dovrebbe privilegiare quello: essere in un posto dove sei la prima scelta, non un gregario. Altrimenti tanto vale restare dove uno è", le sue parole.