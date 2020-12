Perinetti-Mediagol: “Dybala, CR7 e la Juventus, vi dico tutto! Maran non adatto al Genoa. Faggiano? Se mi avesse ascoltato magari sarebbe ancora lì”

Intervista realizzata il 21-12-2020

Un vero e proprio totem dirigenziale del panorama calcistico italiano.

Giorgio Perinetti è uno dei manager più esperti, arguti e competenti del movimento nazionale. Roma, Juventus, Napoli, Bari, Palermo, Genoa, questi sono soltanto alcune delle società tra le più blasonate e prestigiose per cui il manager romano ha operato nel corso della sua intensa e gratificante carriera. Successi, intuizioni, piccole imprese gestionali e programmatiche come quella compiuta a Venezia, con le tre promozioni consecutive dalla Serie D al torneo cadetto del club lagunare, una entusiasmante cavalcata dalla Serie B alla Serie A con il Palermo di Vazquez, Dybala, Belotti, Maresca, Sorrentino ed Hernandez tra gli altri. Diversi i profili scoperti e lanciati tra allenatori, calciatori e dirigenti, poi capaci di consacrarsi nell’olimpo del nostro calcio.

Ora la nuova avventura professionale al Brescia di Cellino in qualità di direttore generale, con l’obiettivo di riportare quanto prima le rondinelle in massima serie. Il futuro di Franco Vazquez, il momento difficile di Paulo Dybala con la maglia della Juventus, la lotta scudetto, il ribaltone tecnico-dirigenziale in casa Genoa: questi i temi affrontati dal dirigente romano nel corso di un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

