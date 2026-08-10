Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia dell'amichevole contro il Palermo:

"Nel primo tempo contro l’Inter abbiamo avuto qualche indecisione, anche se dall’altra parte c’erano i primi della classe. Però ci abbiamo messo anche qualcosa di nostro in quell’atteggiamento e voglio rivederlo. Abbiamo analizzato bene quanto successo perché, stando insieme 24 ore al giorno, abbiamo la possibilità e il tempo per farlo. Le fatiche sono molte e ravvicinate e anche il clima non permette di fare grandi cose, però mi aspetto di vedere sempre dei miglioramenti e un’intesa sempre maggiore con il passare delle giornate. Sul 2-0 con l’Inter si poteva anche pensare di non riuscire a recuperare, invece la squadra ha avuto un’ottima reazione nel secondo tempo, ha giocato un calcio veloce e bello e ha segnato un bellissimo gol. Andiamo avanti con tranquillità, mettendo sempre qualcosa in più nelle gambe e nella testa, perché dobbiamo perfezionarci e la preparazione serve proprio a questo. Contro il Palermo giocherà Perin: era una scelta che avevamo già programmato. Gatti, invece, non partirà dall’inizio perché ha un affaticamento; vedremo durante la partita se ci sarà bisogno di utilizzarlo, ma eventualmente potrà giocare venti minuti o mezz’ora, non di più. Il Palermo è una squadra di Serie B, ma ha tanti giocatori che conoscono bene la Serie A e un allenatore molto motivato. Inzaghi diventerà sicuramente un allenatore top: è stato un campione da calciatore e lo conosco bene anche come persona. È molto umile, sa utilizzare quelle caratteristiche di chi lotta e cerca di portare a casa il massimo possibile. Allena un club storico del nostro calcio, in una città fantastica per passione e amore nei confronti della propria squadra, e ha calciatori che hanno giocato in Serie A e conoscono benissimo il loro mestiere. Sarà una partita difficile, in una bellissima cornice di pubblico. Abbiamo visto già oggi tantissimi nostri tifosi qui e li ringraziamo per la passione che ci trasmettono ogni giorno; anche il Palermo avrà un grande seguito, quindi ci sarà tanta partecipazione e speriamo di mettere a disposizione di tutti un calcio bello da vedere."