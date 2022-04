Juventus-Fiorentina, Allegri: “Bonucci e Perin titolari. Effetto Vlahovic sparito…”

All'Allianz Stadium è in programma il ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina. Questa la conferenza di Allegri

“Domani è una partita difficile, la Fiorentina è in forma e sta facendo una grande stagione. Italiano sta facendo un ottimo lavoro e confermando quanto fatto di buono a La Spezia. Domani ci si gioca la finale. I centrocampisti? Arthur è morto, ne ho due, bastano e avanzano. Danilo possiamo rivederlo a centrocampo, vediamo in che posizione. Cuadrado? Al momento non ho ancora deciso niente, quelli a disposizione stanno tutti bene. Domani più che mai saranno importanti i cambi. Non so chi farà giocare Italiano, il risultato di 1-0 cambia poco. La Fiorentina crea molto, ha vinto a Napoli col Venezia ha fatto una grande partita e lo stesso con l'Inter. Domani sarà una gara secca, non pensiamo all'andata. Il vantaggio nostro è che abbiamo 2 risultati su 3. La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito. In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro, a inizio gennaio nessuno si sarebbe aspettato la Juve in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Dobbiamo proteggere questo vantaggio. Bonucci domani giocherà titolare come Perin. Effetto Vlahovic sparito? Assolutamente no! Credo che Vlahovic abbia fatto 7-8 gol nelle partite che ha giocato qui. Siamo sempre sotto pressione, quest'anno l'unica squadra che doveva vincere il campionato era la Juventus. Bisogna conviverci".