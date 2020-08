Juventus, Dybala non cerca scuse: “Niente alibi, volevamo di più. L’assenza dei tifosi…”

Giorni complicati per la Juventus.

Non è bastata la vittoria del nono titolo consecutivo per salvare il bilancio dell’ultima stagione bianconera. La delusione dell’eliminazione dalla Champions per mano del Lione, sommatasi a quella della Coppa Italia, hanno costretto la dirigenza a delicate nonché importanti valutazioni per il futuro. Valutazioni culminate, proprio all’indomani del flop Champions, con l’esonero del tecnico Maurizio Sarri: ritenuto uno dei principali responsabili della disfatta europea della Juventus. Una stagione analizzata anche da Paulo Dybala che, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere il proprio rammarico per l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri.

“Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma c’è gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di più come tutti voi sicuramente! Quest’anno ci siete mancati nella parte più bella del torneo ma speriamo di festeggiare con voi nel prossimo! Grazie per il supporto e l’affetto di sempre. Fino alla fine… Forza Juve”.