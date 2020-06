Juventus, Danilo dopo l’espulsione: “Non c’è tempo per le scuse, non molliamo mai”

Danilo guarda avanti dopo il rosso.

“Non c’è tempo per le scuse, non c’è tempo per lamentarsi! Concentrati sulle cose che puoi controllare, il tuo comportamento e dedizione. Orgoglioso dei miei compagni di squadra ieri sera. Non mollare mai! Forza Juve”.

Il messaggio del terzino che affida ad Instagram le proprie sensazioni, all’indomani della sfida vinta contro il Bologna. Una serata agrodolce per il giocatore, tra i peggiori del match, ed espulso dopo il doppio giallo ricevuto nel recupero. Danilo salterà la sfida contro il Lecce, complicando non poco i piani di Maurizio Sarri: costretto a trovare nuove soluzioni sugli esterni, a causa della contemporanea indisponibilità di Alex Sandro.