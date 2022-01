Juventus, Capello senza filtri: “Vlahovic acquisto top, ma l’Inter è troppo forte”

Le dichiarazioni di Fabio Capello in merito al neo acquisto della Juventus Dušan Vlahović,

IN MERITO ALLE QUALITÀ: "Succede che una delle quattro squadre in zona Champions ne uscirà e la Juve prenderà il suo posto. Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento. Ha dimostrato di avere tecnica e personalità, di saper segnare, di essere completo. Non è uno che sta lì ad aspettare il pallone. Forza, non ci metteremo adesso a elencare le qualità di Vlahovic. Lui fa e farà la differenza. In quale misura? Rilevante. Era il giocatore che mancava alla Juve. Dico di più: con Morata che si muove da destra a sinistra e apre spazi, per gli avversari sarà difficile opporsi. Mi sembra che poi la squadra abbia trovato un’identità: sa soffrire, tutti rientrano quando perdono palla, cosa che non succedeva nella prima parte della stagione. Mancava un punto di riferimento. Finora l’uomo più presente in area di rigore era una mezzala di nome McKennie".