Juventus, Balbo: “Vlahovic perfetto con Dybala, ma Paulo non può giocare così…”

Abel Balbo si è espresso in merito al neoacquisto della Juventus Dušan Vlahović, ex Fiorentina

⚽️

Abel Eduardo Balbo, ex attaccante argentino della Roma e della Fiorentina, ha tessuto le lodi dell’ultimo acquisto dei bianconeriDušan Vlahović, il quale con la squadra viola è riuscito a far emergere tutte le sue indiscusse qualità di finalizzatore; il serbo,classe 2001, ha infatti messo a segno diciassette gol in sole ventuno gare disputate in SerieA.

Queste le dichiarazioni di Balbo rilasciate ai microfoni di Raisport:"La Juventus ha preso la miglior prima punta possibile. Vlahovic è completo, segna in ogni modo, fa reparto da solo. Ha un modo di giocare grintoso, da trascinatore, è un acquisto straordinario per i bianconeri".

L’argentino si è espresso anche in merito al suo connazionale Paulo Dybala:”Come caratteristiche si abbina alla grande, sono perfetti insieme ma Paulo deve tornare ai suoi ritmi. È da tempo che non sta giocando, un campione non può giocare con questi alti e bassi. Ma insieme saranno temibili per tutti".

Certamente il club guidato dal livornese Massimiliano Allegri ha acquistato Dušan Vlahović con la speranza e la convinzione di poter tornare competitivo per l’assalto allo scudetto, obiettivo che da sempre la Juventus si è prefissato, ma che nelle ultime stagioni è stato messo in discussione anche a causa dell'ascesa di compagini, come Inter e Napoli, che si sono rinforzate parecchio.

Allo stato attuale il club piemontese si al quinto posto della classifica di Serie A, posizione insolita per i bianconeri, che attualmente non riuscirebbero nemmeno a qualificarsi in UEFAChampionsLeague. La Juventus è finora riuscita a totalizzare quarantadue punti contro i cinquantatrè dell’Inter capolista. E’ noto a tutti che il club della famiglia Agnelli sta attraversando un periodo di transizione, in cui sarà necessario ritrovare la quadra perfetta per tornare ad essere una delle formazioni più competitive, prima in Italia e poi anche in Europa, cosa che il club bianconero tentò di fare nel 2018 acquistando proprio il miglior marcatore della storia della Champions, CristianoRonaldo, ritornato al ManchesterUnited tre stagioni dopo la parentesi italiana.