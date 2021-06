Italia, Chiellini carico: “Dovrei rientrare presto. Ora testa al Galles”

L’Europeo per l’Italia è cominciato nel migliore dei modi. Italia-Galles, Chiesa: “Qui per arrivare fino in fondo, abbiamo un grande sogno” Due vittorie rotonde, agevoli, che hanno permesso agli azzurri di entrare al meglio in una...

L'Europeo per l'Italia è cominciato nel migliore dei modi.

Due vittorie rotonde, agevoli, che hanno permesso agli azzurri di entrare al meglio in una competizione molto sentita. I 6 gol sono sicuramente un dato importante, ma un risultato ancor più interessante è senza dubbio la solidità difensiva. Se è vero che le due nazionali finora affrontate non disponevano di armi per fare male, è anche vero che Gigio Donnarumma non ha quasi mai ricevuto tiri verso il proprio specchio. Grandi meriti vanno dati alla retroguardia, che è stata in grado di tenere a bada i giocatori più pericolosi delle compagini avversarie, Chiellini e Bonucci sono stati sempre impeccabili così come Acerbi e Di Lorenzo quando chiamati in causa.

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi è entrato a partita in corso nella sfida contro la Svizzera per sostituire l'infortunato Giorgio Chiellini, che però sarebbe uscito per tempo, al fine di evitare guai peggiori. Proprio il capitano della nazionale e della Juventus ha parlato ai microfoni di Uefa.com, raccontando il clima sereno che c'è dentro il gruppo azzurro.

Giorgio Chiellini è convinto che il suo infortunio non sia grave, e possa rientrare a breve termine per aiutare i suoi compagni: "Per fortuna sto abbastanza bene. Non è niente di grave, qualche giorno di riposo e vediamo come andrà. Diciamo che sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione".

Il prossimo avversario sarà il Galles, squadra da battere per chiudere al primo posto, e poi si penserà agli ottavi di finale. Il giocatore bianconero effettua una disamina molto precisa sui prossimi incontri: "Il Galles è un ottima squadra, sono contento per Aaron [Ramsey] che ha segnato e sta trovando quella continuità che per sfortuna non è riuscito ad avere alla Juve. Sulle qualità nessuno ha mai avuto dubbi perché è un giocatore talmente intelligente che riesce sempre ad essere nella posizione giusta al momento giusto e giusti tempi di gioco. E’ una persona eccezionale. Bale lo conosciamo. Per il resto il Galles gioca insieme da tanti anni e la conosciamo bene. Ci sono stati tanti piccoli cambiamenti ma mai rivoluzioni. Lo affronteremo nel modo giusto".