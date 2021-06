Italia-Galles, Chiesa: “Qui per arrivare fino in fondo, abbiamo un grande sogno”

Le parole dell'esterno azzurro, Federico Chiesa, in vista della sfida contro il Galles in programma domenica alle 18:00

"Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare, non ci sono 11 titolari ma 26 titolari, dobbiamo essere pronti. Ognuno è importante per raggiungere l'obiettivo ma serve dare tutti una mano in un determinato momento. Siamo qui per arrivare in fondo, per arrivare a un grande sogno. Abbiamo tante qualità, saremo tutti importanti al momento giusto. In attacco tutti possiamo fare la differenza durante la partita. Dobbiamo sentirci tutti pronti, importanti".