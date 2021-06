Spagna, Luis Enrique difende Morata: “Merita rispetto. Domani sarà titolare”

Gli Europei della ripartenza stanno procedendo a gonfie vele. Italia-Galles, Chiesa: “Qui per arrivare fino in fondo, abbiamo un grande sogno” In Italia l’entusiasmo è alle stelle, la nazionale di Roberto Mancini si diverte e fa...

Gli Europei della ripartenza stanno procedendo a gonfie vele.

In Italia l'entusiasmo è alle stelle, la nazionale di Roberto Mancini si diverte e fa divertire i tanti appassionati, con un calcio divertente e spettacolare. Un'altra nazione favorita che però nella prima uscita non ha convinto pienamente è stata la Spagna, con il centravanti Alvaro Morata che ha fatto tanta fatica e ha riscosso diverse polemiche tra i tifosi delle Furie Rosse.

Luis Enrique ha difeso fortemente il centravanti della Juventus e ha deciso di posizionarlo nuovamente al centro dell'attacco nella sfida di sabato sera contro la Polonia: "Sarà titolare. Gli ho detto di continuare così. Domani giocheremo con Morata e altri dieci. Se devono fischiare che lo facciano solo se c'è apatia".