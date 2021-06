Europei 2021, Locatelli bloccato prima di Italia-Svizzera: il retroscena

Il migliore in campo di Italia-Svizzera ha rischiato di non scendere in campo in occasione della sfida dell'Olimpico

Manuel Locatelli ha rischiato di non scendere in campo in occasione della sfida tra Italia e Svizzera, decisa da una sua doppietta e da una rete di Immobile.

Un imprevisto a pochi minuti dalla gara ha infatti messo a rischio la presenza del calciatore all'Olimpico. A raccontare il divertente retroscena è l'edizione odierna di "Repubblica": all'ingresso all'Olimpico, infatti, il Qr code del badge di Manuel Locatelli ha dato problemi tecnici. Un codice sbagliato che tre diversi palmari non sono riusciti a scansionare nonostante i numerosi tentativi. La Uefa, rigida nei controlli, ha inizialmente bloccato l'accesso dando solo successivamente l'ok. Una scena divertente ricordata dallo stesso Locatelli a fine gara, insieme agli steward: "Datemelo più spesso il badge sbagliato!".