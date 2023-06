Giammarva, l’ex Palermo: “Patteggiamento? Alla Juventus è andata bene. Ora la Uefa”

"Il patteggiamento della Juventus? Come noto, era già stata penalizzata nel campionato italiano per le plusvalenze, che non sono vietate come previsto dalla legge. I dieci punti di penalizzazione hanno di fatto eliminato la Juve dalla corsa alla Champions". Così Giovanni Giammarva, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Nei giorni scorsi, la Juventus, tramite il Chief Football Officier Calvo ed il presidente Ferrero, ha deciso di chiedere il patteggiamento per il caso relarivo alla manovra stipendi. Una soluzione accettata dal Tribunale Federale Nazionale, con la società bianconera che dovrà pagare un'ammenda di 718 mila euro e non subirà ulteriori penalizzazioni in termini di punti in classifica.