Foschi su Dybala: “Prima uomo, poi calciatore. La Juve ha sbagliato”. E sull’Inter…

Le dichiarazioni del noto dirigente sportivo, Rino Foschi, circa la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus

Continua a tenere banco il futuro dell'ex calciatore del Palermo, Paulo Dybala. Il contratto dell'attuale attaccante della Juventus scade il prossimo 30 giugno e il club bianconero sta riflettendo sul futuro della sua Joya. Diversi i club che si stanno muovendo sotto traccia per tentare di avvalersi delle prestazioni del fuoriclasse argentino. Il noto dirigente sportivo Rino Foschi ha detto la propria opinione ai microfoni TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex ds del Palermo che si è soffermato anche sul colpo Vlahovic.

JUVENTUS-DYBALA- "Bisogna conoscere il Dybala vero. Lo abbiamo visto un anno e mezzo fa, quando stava bene fisicamente e di testa. E' un giocatore importante ma anche un uomo, fragile più o meno come tutti. Ha avuto il Covid, ma c'è stato anche tanto altro. Se sta a posto, non mi privo assolutamente di Dybala. E' stato fatto un grossissimo errore alla Juve, gli hanno dato il contratto prima delle feste e ora le cose sono cambiate. Ha toccato il fondo e il bello viene ora. Deve ripartire da uno come lui. Devono sistemargli il contratto. Nel suo ruolo da trequartista, non punta o esterno, è il migliore. Non lo do via Dybala, soprattutto a parametro zero poi. Mi dispiacerebbe vederlo all'Inter o al Barcellona senza aver dato quello che doveva alla Juventus".

MAROTTA E L'IPOTESI INTER- "Se va via dalla Juventus per me non rimane in Italia. L'Inter comunque ha qualche possibilità. Dobbiamo calcolare anche che lui è un tipo abbastanza fragile. Ha bisogno di andare sul campo, fare sempre palestra per uno come lui è controproducente. Se ci fossero più partite e più allenamenti in campo si sarebbe fatto male molto meno".

VLAHOVIC- "Adesso deve pensare a entrare in Europa, stiamo con i piedi per terra. La famiglia Agnelli ha fatto un grande sforzo, ora pensino a entrare in Champions il prossimo anno e poi si vedrà. La Fiorentina ha fatto benissimo a cederlo ora Dusan.

LOTTA AL QUARTO POSTO- "Credo siano coinvolte più squadre, ma sono convinto che facendo questa operazione, la Juventus si sia assicurato il posto. Mi dispiace per l'Atalanta, ma credo che il colpo la Juve lo ha fatto per la Champions".