Calciomercato Juventus, tutto fatto per Vlahovic: ecco le cifre, e la Fiorentina…

Dusan Vlahovic sarà il nuovo centravanti della Juventus, definiti gli ultimi dettagli per il passaggio dell'attaccante in bianconero

La Juventus ha il suo nuovo centravanti per poter puntare ai vertici del calcio europeo e italiano. Un colpo da capogiro quello messo a segno dalla dirigenza bianconera, che ha regalato a Massimiliano Allegri l'attaccante che serviva alla sua formazione per fare finalmente un decisivo salto di qualità sotto il piano realizzativo. DusanVlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Sciolti gli ultimi dubbi e le riserve rimaste, il promettente calciatore serbo e il suo entourage hanno definito l'accordo di massima con il club torinese, il quale verserà 70 milioni di euro più altri 5 di bonus nelle casse della Fiorentina. Manca solo l'ufficialità, per un trasferimento che garantirà al classe 2000 un contratto da 7 milioni a stagione.

Un altro all-in quello del patron Agnelli, che dopo l'investimento fatto per l'acquisto di CR7, torna a spendere una cifra rilevante per arricchire il reparto offensivo. Forza fisica, velocità e spiccato senso del gol saranno messi a disposizione della compagine bianconera, ancora in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League e per la fase eliminatoria di quest'ultima, nella quale incontrerà il Villareal agli ottavi di finale il prossimo 16 marzo.

Non è stata un'impresa difficile quella di convincere la Fiorentina a cedere il giocatore, consapevole della scadenza del suo contratto fissata per giugno 2023 e la possibilità sempre più concreta di perdere a zero l'attaccante il prossimo anno. Una cessione che rafforza certamente le casse del club viola, ma che andrà ad influire non poco sulla conformazione del reparto offensivo coniato magistralmente in questa prima metà di stagione da Vincenzo Italiano.

Per Allegri, invece, il peso tecnico e tattico di Vlahovic varierà non poco gli equilibri del suo parco attaccanti, che in questa stagione ha finora avuto un rendimento deludente, in assenza di un vero attaccante che colmasse il vuoto lasciato dalla partenza in estate di CR7. Con Chiesa out, la responsabilità realizzativa sarà certamente spostata sulle spalle del serbo, che affiancato da Paulo Dybala potrebbe davvero risollevare le sorti di una Juventus sin troppo discontinua nelle prestazioni e altalenante nei risultati. Appeso a un filo, invece, il futuro di Alvaro Morata, che di certo insieme a Kean avrà sempre meno spazio con l'inserimento graduale in squadra del giovane centravanti serbo.