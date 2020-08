Calciomercato Juventus, Pjanic saluta il club: il commovente messaggio del bosniaco

La Juventus saluta Miralem Pjanic.

E’ giunta ai titoli di coda l’avventura del centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic, in bianconero. Dopo ben quattro stagioni a Torino, il classe ’90, saluta la “Vecchia Signora” – reduce dall’amara eliminazione dalla Champions League – per cominciare una nuova stagione al Barcellona. Una parentesi, quella dell’ex Roma in Piemonte, ripercorsa dallo stesso Pjanic con un commovente messaggio di addio diffuso dallo stesso giocatore tramite il suo profilo Instagram.

Tramite Instagram Pjanic ha scritto queste parole sulla sua avventura bianconera: “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada. In bocca al lupo Juventus, per sempre fino alla fine”.