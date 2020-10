Italia-Olanda, Donnarumma: “È stata una partita dura, nessun passo indietro. Polonia? Li batteremo”

L’Italia ha trovato il terzo pari su quattro gare di Nations League, 1-1 contro l’Olanda ricco di tanti rimpianti.

Italia-Olanda, Florenzi: “Immobile considerato l’ultimo dei Mohicani, contro Ciro troppi attacchi gratuiti”

Gli azzurri non sono riusciti a vincere una gara che si era messa subito bene dopo il gol del vantaggio siglato da Lorenzo Pellegrini. Uno dei protagonisti della gara è stato anche Gigio Donnarumma che ha salvato i suoi in un paio di occasioni.

Italia-Olanda, Pellegrini deluso: “C’è del rammarico, è mancata un pò di fortuna”

“Ci tenevamo a far bene e a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti. È stata una partita dura nonostante le occasioni create che non abbiamo sfruttato. Va bene così. L’importante era non perdere, adesso dobbiamo pensare di vincere le prossime due partite. L’Olanda è una quadra forte e non era semplice prevalere, direi che non è un passo indietro rispetto ad Amsterdam. Le prossime due gare contro Polonia e Bosnia vogliamo vincerle per qualificarci alle final four”.

Italia-Olanda, Spinazzola: “Avremmo potuto fare di più, adesso testa alla Polonia”