Italia-Olanda, Spinazzola: “Avremmo potuto fare di più, adesso testa alla Polonia”

L’Italia ha trovato il terzo pari su quattro gare di Nations League, 1-1 contro l’Olanda ricco di tanti rimpianti.

Nations League, Italia-Olanda 1-1: Pellegrini non basta, Immobile spreca

Alla rete di Lorenzo Pellegrini ha risposto Donny Van de Beek che ha regalato il pari agli uomini di De Boer, azzurri poco concreti sotto porta soprattutto con Ciro Immobile. Il laterale della nazionale di Mancini, Leonardo Spinazzola, ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Potevamo fare di più inizialmente e andare sul 2-0. Nel corso del primo tempo avremmo potuto segnare almeno un altro gol, ma ricordiamoci che l’Olanda è una squadra di livello. Abbiamo già tanta autostima, siamo un gruppo giovane con alcuni calciatori esperti con tanta qualità e corsa e siamo soprattutto in un buon momento. Polonia decisiva? Sappiamo che dovremo battere i polacchi per prenderci il primo posto, al prossimo raduno lavoreremo per portare a casa quella gara”.