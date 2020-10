Italia-Olanda, Mancini: “Troppe occasioni da gol non sfruttate, ci prenderemo le Final Four”

L’Italia pareggia 1-1 contro l’Olanda e perde la testa del proprio girone di Nations League.

Nations League, Italia-Olanda 1-1: Pellegrini non basta, Immobile spreca

Gli azzurri sono stati scavalcati dalla Polonia che in serata ha superato con un netto 3-0 la Bosnia, la Nazionale ha però la possibilità di vincere il girone sconfiggendo proprio i polacchi e a seguire i bosniaci. Il commissario tecnico, Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono soddisfatto per la prova della squadra visto e considerato che giocavamo contro una squadra forte e ben allenata. Nel calcio contano anche gli avversari, oggi l’Olanda ci ha messo in difficoltà e nonostante le occasioni più nitide siano capitate a noi il pari ci può stare. La Polonia ci ha scavalcati in classifica è vero, ma non bisogna soffermarsi troppo su questo aspetto; sono sicuro che le prossime due gare contro i polacchi e in Bosnia vinceremo e ci qualificheremo alle final four. Bergamo? È stato un onore giocare qui dove purtroppo il Coronavirus ha causato tanti morti, onore ai medici, agli infermieri e a tutti i sindaci che erano presenti questa sera allo stadio”.