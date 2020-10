Italia-Olanda, Pellegrini deluso: “C’è del rammarico, è mancata un pò di fortuna”

L’Italia impatta 1-1 nella sfida di Nations League contro l’Olanda, a Pellegrini ha risposto Van de Beek.

Il centrocampista azzurro in forza alla Roma che è stato il protagonista della gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

“Mi sento a mio agio in questa Nazionale anche se credo che tutti godano di tranquillità, c’è un bellissimo ambiente. Sono contento per il gol e per la prestazione, c’è un piccolo rammarico ma vogliamo vincere la prossima. Mio gol? Barella è stato bravissimo a vedermi, l’uno contro uno l’ho vinto io superando Cilessen. Sono contentissimo di aver segnato perché il gol mi mancava da tempo. Abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo raddoppiare però l’Olanda è una grande squadra e lo abbiamo visto. C’è mancata un po’ di fortuna che spero possa tornare, ne abbiamo bisogno come la vittoria contro la Polonia. Sarà fondamentale battere i polacchi per la classifica, dobbiamo preoccuparci solo di portarla a casa”.