Torino-Inter, le probabili formazioni: Dimarco c’è. Sanabria sfida Lautaro a San Siro

Quasi tutto pronto per Torino-Inter. Il match - valido per la 9a giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 18.00 nella splendida cornice dell'Olimpico Grande Torino'.

La compagine nerazzurra è la migliore del campionato in termini di numeri, nonostante sia seconda in classifica. Infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha prodotto 21 gol e subito 5 reti. 19 i punti totalizzati. Lautaro e compagni sono reduci da un deludente pareggio - tra le proprie mura - contro il Bologna di Thiago Motta. Il club guidato da Ivan Juric, d'altro canto, non vince da quattro partite: due sconfitte e zero gol fatti contro Lazio e Juventus, nel mezzo un pareggio a reti bianche al cospetto dell'Hellas Verona, senza dimenticare il punto fatto contro la Roma lo scorso 24 settembre.

I granata nonostante abbiano decisamente rinforzato la squadra, soprattutto in attacco con l'inserimento di un totem come Duvan Zapata, hanno siglato solo sei gol in campionato. Proprio il centravanti colombiano sarà assente nel match contro l'Inter, che, come comunicato dalla società piemontese, ha riportato un trauma al retto femorale sinistro

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, de Vrij; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

DOVE VEDERE IL MATCH — La partita tra Torino e Inter è in programma oggi alle 18 allo Stadio Grande Torino. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Zona DAZN (214) e in streaming sulla rispettiva applicazione di DAZN.