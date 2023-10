Inter, Dumfries: “Inzaghi grande allenatore. Scudetto fondamentale, rinnovo…”

L'Inter sta iniziando alla grande questa stagione. Dagli addetti ai lavori viene considerata la squadra più attrezzata per vincere il campionato e per il momento la società nerazzurra sta mantenendo le aspettative. La squadra di Milano si trova seconda dietro i cugini del Milan con soli due punti in meno. Anche in Champions League la squadra di Simone Inzaghi si trova prima a pari merito con la Real Sociedad. Tra i protagonisti di questo inizio di stagione c'è sicuramente Denzel Dumfries che ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato di Inter e Nazionale olandese, oltre che dei suoi prossimi obiettivi in nerazzurro: "Mi trovo molto bene con gli allenatori sia in Nazionale che all'Inter, sono grato di averli. Inzaghi è un grande allenatore, molto importante, anche gli assistenti mi hanno aiutato. Lo Scudetto per noi è fondamentale, ora siamo secondi ed è un obiettivo che ci è sfuggito in questi due anni ma è importantissimo. Tutti i nostri sforzi sono sul riportarlo a casa"