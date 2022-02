Serie A, 24a giornata: Inter-Milan derby scudetto, Fiorentina-Lazio per l’Europa

Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali con la 24a giornata di Serie A che offre diversi spunti interessanti come il prestigioso derby tra Inter e Milan, in programma sabato alle ore 18:00

⚽️

Dopo la pausa Nazionali, torna in campo la SerieA e lo fa con la ventiquattresima giornata del campionato 2021-2022. Significativa la novità che vede il ritorno al 50% della capienza negli stadi, che infiammerà nuovamente le grandi sfide della massima serie italiana. La copertina del turno è senza dubbio il derby della Madonnina tra Inter e Milan che può decidere una fetta di scudetto.

Ad aprire la 24esima giornata sarà la sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa, in programma sabato alle ore 15. I giallorossi ospitano il Grifone, protagonista in sede di calciomercato invernale. Agli ordini di Alexander Blessin sono arrivati ben nove calciatori, tra cui Roberto Piccoli dall'Atalanta, Calafiori proprio dalla Capitale ed il gioiellino Nadiem Amiri prelevato dal Bayern Leverkusen. Va alla caccia della terza vittoria consecutiva la compagine di Mourinho, con l'obiettivo di tenersi aggrappata al treno Champions che gli vede attualmente davanti Juventus ed Atalanta.

In quel di San Siro alle ore 18.00 andrà in scena il Derby tra la capolista Inter e l’inseguitrice Milan, distante quattro punti dalla Beneamata. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa e del neo arrivato Robin Gosens, uniche indisponibilità nell'organico dei campioni d'Italia. Gli uomini di Pioli dopo la sconfitta contro lo Spezia di Thiago Motta ed il pareggio a reti bianche contro la Juventus sono obbligati a trovare i tre punti contro i cugini per stare agganciati al sogno tricolore. In dubbio le presenze di Tomori ed Ibrahimovic, ancora acciaccati dagli infortuni rimediati prima della sosta per le Nazionali.

Il posticipo del sabato di Serie A si disputerà alle ore 20:45 tra Fiorentina e Lazio all' "Artemio Franchi" di Firenze, con in pallio punti pesantissimi per la corsa all'Europa. In casa viola il vuoto lasciato da Vlahovic è stato sopperito dagli innesti di Piatek e Cabral, che avranno il compito arduo di non far rimpiangere il centravanti serbo. La viola di Italiano vanta un identità tangibile sul piano collettivo, che può mettere in seria difficoltà la formazione biancoceleste. I capitolini protagonisti di un mercato anonimo, con nessun innesto sul piano funzionale in favore di Maurizio Sarri, rischiano di navigare in acque torbide fino al termine dell'annata.

La domenica di campionato si apre al Gewiss Stadium con il "Lunch Match" tra Atalanta e Cagliari che mette a confronto due franchigie con organici nettamente diversi ed obiettivi opposti. Gli uomini di Gasperini partiranno forte con l'intento di recuperare il terreno perso dalle prime posizioni e tenere distaccata la Juventus di Allegri che attualmente dista solo un punto dai bergamaschi. Alle ore 15 il Bologna di Mihajlovic ospiterà il temibile Empoli di Andreazzoli, che in trasferta mostra dati degni di nota: cinque vittorie, quattro pareggi e sole due sconfitte lontane dal "Carlo Castellani". Allo stesso orario il ritorno di Marco Giampaolo al "Luigi Ferraris" da allenatore della Sampdoria nella sfida in cui i blucerchiati ospiteranno il Sassuolo di Dionisi. Infine il confronto tra Venezia e Napoli con gli azzurri orfani dell'infortunato Lozano, ma con il tanto atteso Osimhen recuperato a pieno titolo. Alle ore 18.00 alla "Dacia Arena" la sfida tra l'Udinese di Cioffi e il Torino di Juric, quest'ultimo protagonista di una grande annata e che con gli innesti di Ricci e Pellegri pronti a dire la loro nello scacchiere dell'ex allenatore del Verona.

Il debutto del nuovo numero sette bianconero Dusan Vlahovic avverrà proprio sotto il cielo dell'Allianz Stadium, pronto ad accogliere il gioiellino serbo nel posticipo delle 20:45 dove la Juventus affronterà il Verona di Tudor, squadra non facile da affrontare in particolare per i bianconeri che all'andata sono usciti sconfitti 2-1 dal Bentegodi. Oltre a DV7, il club torinese ha acquistato il cartellino di Denis Lemi Zakaria dal Borussia Mönchengladbach con l'intento di rimpolpare un centrocampo a cui sono stati prelevati Bentancur e Ramsey. Una Juventus nettamente rinforzata dopo la sessione invernale di mercato, ma che dovrà sicuramente migliorare la propria proposta di gioco, al momento dimostratasi insufficiente in questa prima parte di stagione rispetto all'organico messo a disposizione al tecnico livornese.

A chiosare il ventiquattresimo turno, lo scontro salvezza tra Salernitana e Spezia. I campani in questo mercato si sono dimostrati grandi protagonisti, chiudendo ben 11 trattative in entrata. Spiccano tra gli innesti portati da Walter Sabatini a Salerno Diego Perotti, Simone Verdi e Federico Fazio che potranno sollevare le speranze di salvezza della compagine granata a partire proprio dal "Monday Night" contro i bianconeri guidati da Thiago Motta.