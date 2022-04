Foggia, il pres. Canonico: “Indignato per le invasioni. Catania? Campionato falsato”

Il numero uno del club rossonero è intervenuto in seguito agli spiacevoli eventi avvenuti durante il match contro il Catanzaro, oltre che del caso legato all'esclusione del Catania dal campionato

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Chiedo scusa al popolo italiano. Vedere gente entrare sul terreno di gioco o lanciare oggetti dagli spalti è vergognoso. Sono indignato. Queste azioni assurde non fanno bene all’immagine del calcio e a quella del Foggia. Mi dissocio da quanto visto e cercheremo di individuare tutti gli impostori. Caso Catania?Foggia è parte lesa di questa vicenda. Ritirare una squadra a tre giornate dal termine è assurdo. Falsare un’intera annata non è corretto nei nostro confronti. Il curatore chiedeva di poter finire il campionato, ma ci è stato un diniego della Lega. Ghirelli è il presidente ma non il padrone. Il Catania è stato radiato in un’ora, questa celerità non si capisce. Ci saremmo aspettati una convocazione straordinaria per chiarimenti. Se un club non può affrontare un campionato non va nemmeno iscritto. Abbiamo fatto una brutta figura“.