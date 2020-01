Napoli-Fiorentina, Iachini: “Siamo sulla strada giusta. Chiesa seconda punta? E’ più pericoloso”

La Fiorentina espugna il San Paolo.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Fiorentina, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i viola, con una straordinaria prestazione, ha trionfato 2 a 0 grazie ai gol di Federico Chiesa e Vlahovic, che hanno regalato tre punti indimenticabili ai propri tifosi.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha espresso la sua soddisfazione per la bella vittoria ottenuta: “I ragazzi son stati bravissimi, anche perché abbiamo avuto 24 ore in meno. Serviva una grande prestazione, e i ragazzi l’hanno fatta. I ragazzi sono riusciti a fare una prestazione di cuore per noi e i nostri tifosi. Siamo insieme da 18 giorni, ma hanno già recepito molti messaggi, non abbiamo fatto ancora nulla, ma la strada è quella giusta. Attacco? Stiamo occupando bene l’area, arriviamo con tanti uomini e creiamo occasioni da gol. A volte non siamo concreti per mettere bene la palla dentro, ma va bene. Abbiamo tanti giovani e lavoreremo per migliorare sotto questo aspetto. Per ora va bene così, pensiamo alla prossima gara. Identità? Lavoriamo tanto sul campo, i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità. Stiamo creando una squadra solida in fase di difesa e anche di possesso palla. Non abbiamo ancora la forza per giocare dal basso, ma ci arriveremo. Tattica? Dovevamo tenere la squadra molto corta, ancora dobbiamo crescere sotto questo aspetto, anche viste le tante gare ravvicinate. L’attacco con i centrocampisti per noi è molto importante, perché ci fa ripartire bene. Dobbiamo ancora fare un ulteriore salto di qualità. Chiesa? Sta recuperando la miglior condizione fisica, ancora non è ancora al top. Voglio sfruttarlo per tutte le sue qualità, e in questo momento dargli la fascia lo costringerebbe a qualche fatica in più. Giocare ora vicino alla porta lo rende ancora più pericoloso“.