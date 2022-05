Fiorentina-Roma, probabili formazioni: viola c’è Cabral, Zaniolo con Abraham dal 1′

La 36ª giornata di Serie A si chiude con la sfida del "Monday Night" Fiorentina-Roma, in programma all'Artemio Franchi di Firenze alle 20.45. Le probabili scelte di Italiano e Morinho

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, è attualmente fuori dalle competizioni europee ma con la zona Conference League a soli tre punti di distacco (Atalanta a quota 59 punti). Discorso opposto per la compagine capitolina guidata da Joseé Mourinho, discorso diametralmente opposto. La Roma, che contro il Leicester ha conquistato l'accesso alla finale di Conference League, in programma a Tirana il prossimo 25 maggio alle ore 21.00, vola sulle ali dell'entusiasmo, trascinata dal talentuoso attaccante inglese, ex Chelsea, Tammy Abraham. I giallorossi, attualmente, sono sesti in zona Europa League, a pari punti dell'Atalanta (settima). Dalla loro, i giallorossi, hanno la possibilità di poter conquistare la matematica certezza di disputare, anche nella prossima stagione, l'edizione 2022-2023 del terzo trofeo UEFA, nel caso in cui nella finale di Tirana contro il Feyenoord, la squadra di Mourinho dovesse conquistare la vittoria.