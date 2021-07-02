VIDEO Fiorentina, addio a Ribery: il francese si allena per il proprio futuro

Borja Valero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta che ha sconvolto un po' gli appassionati di calcio che non si aspettavano questa decisione. Il giocatore spagnolo ha trascorso una buona fetta della sua carriera in Italia e non scorderà facilmente tutto l'affetto dimostratogli dai suoi tifosi. Il legame affettivo con Firenze è particolare, con i tifosi della curva Fiesole che hanno voluto dedicare parole al miele per il centrocampista spagnolo.

La risposta di Borja Valero non si è fatta attendere, e ha dimostrato ancora una volta la grande classe che lo ha sempre contraddistinto fuori e dentro al campo: "Fieri di essere Fiorentini adottivi. Vorrei approfittare anche per ringraziare tutte le persone che in un modo o in un altro mi hanno dimostrato il loro affetto, siete fantastici, grazie".

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A seguire è arrivato il messaggio d'addio anche della moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez: "E noi onorati di avervi nella nostra vita. Non si può spiegare con parole tutto quello che stiamo vivendo. Il vostro affetto, i vostri messaggi, ci riempiono il cuore. Con voi ragazzi, é tutto più facile. Grazie infinite. ah! Appena si potrà, birrino pre partita e tutti alla Fiesole! DI FIRENZE VANTO E GLORIA".