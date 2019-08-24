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US Citta di Palermo v US Cremonese - Serie B

Al Nassr-Al Ittihad 1-3: l’ex Palermo Coronado batte Ronaldo

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Prima sconfitta nell’esperienza araba di Cristiano Ronaldo. La semifinale di Supercoppa tra Al-Nassr e Al-Ittihad se l’aggiudica la formazione di Nuno Espirito Santo, trascinata dai gol di Romarinho,…