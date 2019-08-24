Rino Foschi, figura storica del calcio palermitano, è stato premiato del prestigioso Riconoscimento alla Carriera durante la Palermo Football Conference. L'evento, che ha riunito esperti del settore e…
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Giovedì 22 febbraio, alle ore 9.00, nella sala dei Caduti di Nassiriya presso il Senato della Repubblica a Roma, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del libro di Paolo Vannini edito da…
Giovedì 22 febbraio, alle ore 9.00, nella sala dei Caduti di Nassiriya presso il Senato della Repubblica a Roma, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del libro di Paolo Vannini edito da…
Vasco Rossi al Renzo Barbera, l'ad del Palermo Gardini: "Non c’è alcuna intesa"
In apprensione i circa 70mila fan che hanno già acquistato il proprio tagliando per assistere al concerto di Vasco Rossi al Renzo Barbera di Palermo. Il 22 e il 23 giugno sono le due date del tour…
Prima sconfitta nell’esperienza araba di Cristiano Ronaldo. La semifinale di Supercoppa tra Al-Nassr e Al-Ittihad se l’aggiudica la formazione di Nuno Espirito Santo, trascinata dai gol di Romarinho,…
Clamoroso in casa CF Montreal. Il club canadese dopo aver selezionato il proprio allenatore per la squadra riserve, ha deciso di tornare sui suoi passi e di licenziare Sandro Grande, appena quindici…
In contemporanea con la sfida tra Italia e Macedonia, il Portogallo di Cristiano Ronaldo va a caccia della finale play off contro la Turchia. Sfida sulla carta nettamente a favore degli iberici visto…
FIFA, Infantino: “Ripresa campionati a maggio? Pensiamo alla salute. Ecco come salveremo il calcio”
"Si giocherà quando si potrà senza mettere a rischio la salute di nessuno". Lo ha detto Gianni Infantino. Nel giorno del suo 50esimo compleanno, il presidente della FIFA, in una lunga intervista ai…
VIDEO Gran Galà del Calcio, la gaffe di Diletta Leotta: "Prima volta su questo palco..." La risposta pungente di Handanovic...
Una parata di stelle del firmamento calcistico nazionale ed internazionale. I protagonisti della Serie A celebrati in una serata suggestiva e ad effetto che ha sancito, ruolo per ruolo, i migliori per…
Vi abbiamo portato in ritiro per seguire il Palermo, ora vi portiamo in trasferta! PRENOTA SUBITO: http://bit.ly/pullmanmarsala2019 Il pullman organizzato da Mediagol è aperto alle famiglie e ai…