Vasco Rossi al Renzo Barbera, l’ad del Palermo Gardini: “Non c’è alcuna intesa”

In apprensione i circa 70mila fan che hanno già acquistato il proprio tagliando per assistere al concerto di Vasco Rossi al Renzo Barbera di Palermo . Il 22 e il 23 giugno sono le due date del tour della star italiana nell'impianto di viale del Fante.

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" mette in luce i problemi burocratici legati all'organizzazione dell'evento, riportando anche alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato del Palermo Calcio . Giovanni Gardini ha, infatti, affermato: " Non c’è alcuna intesa con nessuna società . Abbiamo linee guida su un’ipotesi di accordo, ma attendiamo ancora che il Comune ci risponda sulle carte che abbiamo inviato, su alcune prescrizioni che sono state chieste".

Gardini conclude: "Non posso impedire all’organizzatore di effettuare la prevendita o di fare quello che vuole. Io, però, non ho firmato alcun contratto". Quando le parole sono calate al cospetto della prima commissione consiliare, quella che si occupa del Bilancio, è sceso il gelo. "Il consigliere Ugo Forello, che ha posto la domanda, qualche giorno fa, e chiedeva quale fosse il corrispettivo dell'affitto concesso, è stato in qualche modo bacchettato dall'Ad il quale lo ha invitato a parlare non di quello che si dice, ma delle cose che hanno valore di certezza", conclude il Gds.