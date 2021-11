LIVE, presentazione libro “Addio per sempre Serie D (senza rancore)”, con Dario Mirri

Presentazione del nuovo libro dello scrittore Benvenuto Caminiti, in collaborazione con il giornalista Massimiliano Radicini. Alla conferenza stampa di presentazione parteciperà anche il presidente del Palermo FC, Dario Mirri

Alle 18.00 presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", sarà presentato il nuovo libro dello scrittore Benvenuto Caminiti "Addio per sempre Serie D (senza rancore)", in collaborazione con il giornalista Massimiliano Radicini. Alla conferenza stampa di presentazione parteciperà anche il patron del Palermo FC, Dario Mirri, autore della prefazione del testo letterario, nonché artefice della rinascita del club rosanero e della promozione dalla Serie D alla Serie C nella stagione 2019-2020, dopo il fallimento della vecchia società.