Italia, Lippi indeciso: “Nazionale forte. Difficile fare paragoni col 2006”

L’Italia ha esordito in maniera convincente all’Europeo battendo la Turchia 3-0. Europei 2021, Polonia-Slovacchia 1-2: Skriniar eroe del pomeriggio, male Szczesny Un successo importante che ha confermato le sensazioni della vigilia,...

Un successo importante che ha confermato le sensazioni della vigilia, gli azzurri possono arrivare in fondo e provare a sognare. Una delle nazionali che più ha fatto sognare l' Italia è senz a dubbio quella del 2006, che riuscì a portare a casa un titolo in un momento complicatissimo per il calcio nostrano. Il condottiero di quella squadra, Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni nella giornata odierna ai microfoni di Sky Sport, in cui si è detto soddisfatto delle idee di gioco proposte da Roberto Mancini .

Il tecnico di Viareggio è convinto che questa squadra abbia la mentalità per andare lontano: "Mi piace tutto di questa Nazionale, mi piace come l’ha costruita Mancini, fin da quando ha mandato messaggi ai club chiedendo di far giocare di più i giovani. Ha trasmesso serenità al gruppo, che è una cosa fondamentale oltre alle doti tecniche. Hanno raggiunto un livello molto alto di autostima e consapevolezza di forza, che non va confuso con presunzione, perché questa nazionale non è presuntuosa".