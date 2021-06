Italia-Svizzera, Belotti: “Un vantaggio avere tanta qualità in squadra”

Le parole dell'attaccante dell'Italia e del Torino che ha parlato così nel corso dell'intervista concessa all'UEFA

L' Italia ha iniziato come meglio non si poteva Euro 2020.

Gli Azzurri hanno superato senza troppi problemi la Turchia grazie a una prestazione collettiva davvero esaltante che fa ben sperare in vista del futuro. In merito al prosieguo dell'avventura italiana alla manifestazione iridata ha detto la sua Andrea Belotti che, nel corso dell'intervista concessa a UEFA.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Così è bello perché sai che in ogni azione di una partita può esserci l’occasione di fare gol. Avendo giocatori di qualità come Insigne, Berardi, ma dietro anche Jorginho, Barella, Verratti. Ma anche i vari Chiesa e Bernardeschi. Tutti giocatori tecnici che da un momento all’altro possono inventarsi una giocata. Quando hai dietro questi giocatori con un livello tecnico così elevato, sai che l’occasione per fare gol può arrivare in qualsiasi momento".