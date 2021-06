Germania, Low pronto alla Francia: “Sfidiamo una grande. Non vediamo l’ora”

Germania– Francia sarà una delle sfide più interessanti della prima parte di Europeo. Europei 2021, Polonia-Slovacchia 1-2: Skriniar eroe del pomeriggio, male Szczesny Due squadre fortissime che negli ultimi anni hanno sempre...

Due squadre fortissime che negli ultimi anni hanno sempre recitato un ruolo da protagonista, arrivando sempre in fondo nelle competizioni internazionali. La Francia di Didier Deschamps è tra le compagini più forti ed è la favorita per la vittoria finale. La Germania dell'uscente Low vuole salutare al meglio l'allenatore che diede ai tedeschi il titolo di Campioni Del Mondo nel 2014.

Proprio il tecnico della nazionale tedesca ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa, sottolineando come la sua squadra non veda l'ora di confrontarsi contro i fortissimi transalpini: "Nell'aria si percepisce una tensione positiva. Quando sono salito sul pullman che ci ha portato qui ho pensato: 'Finalmente!'. Sono tranquillo, nelle ultime due settimane abbiamo fatto quanto dovevamo e domani sarà importante per capire cosa abbiamo imparato di ciò che serve per sfidare una grande squadra come la Francia".