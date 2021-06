Europei 2021, Kulusevski e Svanberg tornano in gruppo con la Svezia: le ultime

I due calciatori della Svezia erano risultati positivi al Covid la scorsa settimana: il ct Andersson ha annunciato la sua decisione

Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana, si uniranno alla Svezia e prenderanno parte a Euro 2020. Lo ha deciso il CT Andersson, che ha scelto di non attingere dalla "bolla di riserva". I due calciatori di Juventus e Bologna, in attesa di una rapida negativizzazione, salteranno la sfida contro la Spagna, in programma questa sera alla Cartuja di Siviglia. "È bello che Mattias e Dejan stiano bene e possano tornare in rosa - ha fatto sapere il ct attraverso un comunicato - Il nostro team medico è rimasto in stretto contatto con i giocatori, sarà molto bello incontrare di nuovo i ragazzi".