Condanna Miccoli, motivazioni della Cassazione: “Condivisione atteggiamenti mafiosi”

La Cassazione, il 23 novembre scorso, ha confermato in terzo grado di giudizio la sentenza d'appello a carico dell'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, condannato a tre anni e mezzo con il rito abbreviato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il "Romario del Salento" sta attualmente scontando la sua pena in stato di detenzione nel carcere di Rovigo. Sono state rese note anche le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte, come riporta l'agenzia Adnkronos, non ci sono dubbi che sia stato Miccoli ad incaricare Mauro Lauricella, il figlio del boss della Kalsa Antonino, di recuperare un credito relativo alla cessione della discoteca "Paparazzi" di Isola delle Femmine con modalità violenta e tipicamente mafiosa.