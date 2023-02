LIVE Genoa-Palermo, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Arbitraggio e Var? Io ne ho solo parlato contro il Venezia perché potevamo avere qualcosa che reputo che c'era stato tolto. Rispetto gli avversari, ma dire che contro la Reggina il rigore non c'era non credo rispecchi la realtà. Poi se sul rosso a Majer poteva tornare indietro sui suoi passi può essere più o meno giusto. Ma il rigore c'era. Soleri? È un ragazzo che in questo percorso del Palermo è stato davvero encomiabile per impegno, preparazione. E quando ci si approccia così si raccolgono i frutti come ha fatto Edoardo. Lui è stato fondamentale per la promozione del Palermo lo scorso anno e lo sarà ancora in questo nostro percorso in Serie B”