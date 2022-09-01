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LIVE CALCIOMERCATO SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

Calciomercato
Ultimo giorno di calciomercato: tutte le ufficialità e i rumors

Mediagol ⚽️

Tutte le ufficialità e i rumors della sessione estiva di calciomercato del campionato di Serie B 2022/23: alle ore 20.00 il "gong"

01/09/2022 - 12:45
CALCIOMERCATO SERIE B

- 1 set

SUDTIROL, IN ARRIVO CROCIATA DALL'EMPOLI

- 1 set

ASCOLI, C'E' LA FIRMA DI ADJAPONG 

- 1 set

BENEVENTO, LEVERBE AD UN PASSO. IL SUO ARRIVO SBLOCCHEREBBE IL PASSAGGIO DI BARBA AL CAGLIARI

- 1 set

PISA, SCELTO L'ATTACCANTE: FATTA PER GLIOZZI DAL COMO

- 1 set

PALERMO, PRIMA OPERAZIONE IN SINERGIA COL CITY: IN ARRIVO CLAUDIO GOMES

- 1 set

REGGINA, OBIETTIVO HERNANI: ATTESA LA RISPOSTA DEL CENTROCAMPISTA

- 1 set

FROSINONE, DAL LECCE ECCO FRABOTTA DELLA JUVENTUS

- 1 set

SUDTIROL: OCCHI SUGLI SVINCOLATI SCHIAVONE E MASIELLO

 

- 1 set

CAGLIARI, BARBA NEL MIRINO: IL CALCIATORE SPINGE PER LASCIARE BENEVENTO

- 1 set

BENEVENTO, IL CLUB CI PROVA PER CAPRADOSSI E LEVERBE

- 1 set

MODENA, NUOVO TENTATIVO PER SIBILLI DEL PISA

- 1 set

BARI, IN ARRIVO SCHEIDLER DAL DIGIONE

- 1 set

CAGLIARI, CONTINUA LA TRATTATIVA PER FALCO

- 1 set

REGGINA, IN ARRIVO BOUAH DALLA ROMA

- 1 set

ASCOLI, ADJAPONG A MILANO PER LA FIRMA

- 1 set

SUDTIROL, INCONTRO IN CORSO CON LO SVINCOLATO ARIAUDO

- 1 set

PALERMO, STOPPA AL VICENZA IN PRESTITO

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