serie b
LIVE CALCIOMERCATO SERIE B: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO
- 1 set
SUDTIROL, IN ARRIVO CROCIATA DALL'EMPOLI
- 1 set
ASCOLI, C'E' LA FIRMA DI ADJAPONG
- 1 set
BENEVENTO, LEVERBE AD UN PASSO. IL SUO ARRIVO SBLOCCHEREBBE IL PASSAGGIO DI BARBA AL CAGLIARI
- 1 set
PISA, SCELTO L'ATTACCANTE: FATTA PER GLIOZZI DAL COMO
- 1 set
PALERMO, PRIMA OPERAZIONE IN SINERGIA COL CITY: IN ARRIVO CLAUDIO GOMES
- 1 set
REGGINA, OBIETTIVO HERNANI: ATTESA LA RISPOSTA DEL CENTROCAMPISTA
- 1 set
FROSINONE, DAL LECCE ECCO FRABOTTA DELLA JUVENTUS
- 1 set
SUDTIROL: OCCHI SUGLI SVINCOLATI SCHIAVONE E MASIELLO
- 1 set
CAGLIARI, BARBA NEL MIRINO: IL CALCIATORE SPINGE PER LASCIARE BENEVENTO
- 1 set
BENEVENTO, IL CLUB CI PROVA PER CAPRADOSSI E LEVERBE
- 1 set
MODENA, NUOVO TENTATIVO PER SIBILLI DEL PISA
- 1 set
BARI, IN ARRIVO SCHEIDLER DAL DIGIONE
- 1 set
CAGLIARI, CONTINUA LA TRATTATIVA PER FALCO
- 1 set
REGGINA, IN ARRIVO BOUAH DALLA ROMA
- 1 set
ASCOLI, ADJAPONG A MILANO PER LA FIRMA
- 1 set
SUDTIROL, INCONTRO IN CORSO CON LO SVINCOLATO ARIAUDO
- 1 set
PALERMO, STOPPA AL VICENZA IN PRESTITO
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