L'assenza di Mattia Bani, costretto a fermarsi per almeno un mese, rappresenta una perdita importante per il Palermo, che dovrà fare a meno del proprio capitano in una fase particolarmente intensa della stagione. Filippo Inzaghi, tuttavia, può contare su alternative considerate affidabili come Patryk Peda e Giangiacomo Magnani, entrambi pronti a giocarsi le proprie possibilità. Come analizza il Corriere dello Sport, il reparto arretrato è chiamato a migliorare il proprio rendimento, ma le soluzioni a disposizione dell'allenatore non mancano.

Tra i profili in crescita c'è soprattutto Peda. Il difensore polacco classe 2002, inizialmente considerato un giovane in prospettiva, sta diventando una certezza anche al di là del minutaggio accumulato. Le sue qualità nella marcatura si accompagnano a una buona capacità di inserirsi in zona gol: grazie alla rete realizzata contro il Pisa, è diventato l'undicesimo marcatore diverso del Palermo in questo campionato. A rendere ancora più prezioso il suo contributo è la duttilità, che potrebbe permettergli di essere impiegato anche come alternativa a Cassandro sulla fascia destra, soprattutto alla luce dell'indisponibilità di Pierozzi.

Anche le quotazioni di Magnani sono in aumento. Il centrale emiliano, 31 anni, ha mostrato segnali di crescita e nelle ultime quattro partite, nelle quali è sempre stato chiamato in causa, ha risposto con prestazioni positive. Il confronto tra lui e Peda per una maglia da titolare sul centrodestra della difesa a quattro, al fianco di Ceccaroni, potrebbe quindi diventare uno dei temi principali alla ripresa del campionato.

Il calendario, però, offrirà occasioni a entrambi. Il Palermo sarà infatti atteso da una serie di impegni ravvicinati e le rotazioni diventeranno fondamentali per gestire le energie. Non è da escludere, dunque, che Inzaghi possa schierare Peda e Magnani contemporaneamente dal primo minuto, sfruttando le caratteristiche di entrambi per garantire alternative e continuità al reparto.

Un'altra soluzione sarebbe potuta arrivare da Barba, ancora alle prese con un problema muscolare accusato nei giorni precedenti alla trasferta di Empoli del 10 ottobre. Al momento, però, non sembrano esserci segnali che facciano pensare a un rientro imminente. Intanto, dopo il fine settimana di riposo, la squadra tornerà ad allenarsi e potrà riaccogliere Vavassori: il jolly offensivo ha smaltito la pesante influenza che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione dell'Italia Under 21 ed è già rientrato in gruppo.

Nel frattempo, il Palermo continua a raccogliere riconoscimenti anche fuori dal campo. In Messico, il club rosanero è stato protagonista del CITEC Workshop - FMF, evento internazionale al quale ha partecipato attraverso il proprio Performance Director, Giuseppe Bellistri. La società è stata presentata come esempio di riferimento nell'integrazione tra tecnologia e organizzazione nel calcio professionistico, confermando la volontà di distinguersi anche sul piano dell'innovazione e della gestione delle strutture sportive.