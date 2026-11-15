Il Palermo continua a distinguersi non soltanto per il rendimento sul campo, ma anche per il sostegno del proprio pubblico. Il Renzo Barbera è infatti lo stadio più frequentato della Serie B, con numeri che collocano la tifoseria rosanero ai vertici del panorama calcistico italiano. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo le prime cinque gare casalinghe della stagione sono stati registrati complessivamente 154.764 spettatori, con una media di 30.953 presenze a partita.

Un dato che permette al club siciliano di occupare stabilmente la prima posizione nella graduatoria della categoria, con un margine considerevole sulle principali inseguitrici. Al secondo posto si trova la Sampdoria, che ha raccolto 97.386 spettatori in quattro incontri, con una media di 24.347. Il distacco dal Palermo supera quindi le 6.600 presenze a partita. Sul terzo gradino c'è il Verona, con 103.372 spettatori complessivi in sei gare e una media di 17.229. Seguono Ascoli con 13.552, Modena con 11.698, Vicenza con 11.078 e Cesena con 10.802.

Il Palermo è dunque l'unica squadra del campionato ad aver superato la soglia dei 30.000 spettatori di media. Soltanto Sampdoria e Verona, tra le altre formazioni, sono riuscite ad andare oltre quota 15.000. Un primato costruito attraverso una partecipazione costante, confermata anche dai dati delle singole partite disputate al Barbera.

L'affluenza più alta della stagione è stata registrata in occasione della sfida contro la Sampdoria, con 33.196 spettatori sugli spalti. Il dato più basso, invece, risale alla gara contro il Vicenza, quando sono stati presenti 28.917 tifosi. Anche nella partita con il minor numero di presenze, quindi, il pubblico rosanero ha garantito un'affluenza particolarmente elevata, mantenendosi abbondantemente sopra quota 28.000.

Il confronto con il dato complessivo della Serie B rende ancora più evidente la portata del risultato. Nelle 110 partite considerate sono stati registrati 1.103.440 spettatori, per una media di 10.031 presenze a incontro. Il Palermo viaggia quindi a un ritmo superiore di oltre tre volte rispetto alla media generale del campionato.

I numeri del Barbera confermano così una partecipazione importante e continua, che va oltre il singolo appuntamento di cartello. Con 30.953 spettatori di media, il club rosanero occupa inoltre il sesto posto nella graduatoria nazionale, alle spalle soltanto di Inter, Milan, Roma, Napoli e Juventus. Un altro primato per il Palermo, sostenuto da una tifoseria che continua a riempire gli spalti e a rappresentare una componente fondamentale della stagione.