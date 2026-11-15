Domenica pomeriggio molto positiva per Joel Pohjanpalo, che, dopo qualche settimana di digiuno realizzativo, ha siglato una doppietta con la maglia della Finlandia nella sfida, vinta 7-2, contro il San Marino. Oltre le due reti, l'attaccante del Palermo ha contribuito anche con un assist - per il momentaneo 3-0 - servito a Svanback.

Con questa vittoria la nazionale scandinava termina il girone di Nations League - I della Lega C - al terzo posto. Dieci punti in sei gare, gli stessi della Bielorussa, ma lo scontro diretto perso, contro quest'ultima, pesa come macigno e non consente alla Finlandia di piazzarsi almeno al secondo posto.