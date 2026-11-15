Sei mesi dopo, il Palermo torna a Catanzaro con prospettive e ambizioni completamente diverse. Quella di sabato al Ceravolo non sarà una partita come le altre: i rosanero ritroveranno l'ultima squadra capace di batterli in una gara ufficiale e soprattutto l'avversaria che ha decretato la loro eliminazione dagli ultimi playoff. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il confronto con i calabresi rappresenta un'occasione per misurare i progressi compiuti dalla squadra di Filippo Inzaghi e lasciarsi definitivamente alle spalle la delusione dello scorso maggio.

Il divario tra le due formazioni racconta già molto del percorso compiuto negli ultimi mesi. Il Palermo guida la classifica con 27 punti, forte di un vantaggio sulle inseguitrici e di una fiducia crescente nei propri mezzi. Il Catanzaro, invece, è ultimo a quota 6, ha recentemente cambiato allenatore affidandosi all'ex rosanero Mignani e ha conquistato una sola vittoria nelle prime undici giornate. Una situazione che rende la sfida apparentemente favorevole agli uomini di Inzaghi, ma che non dovrà indurre a sottovalutare l'avversario.

La ferita dell'ultimo precedente, infatti, è ancora significativa. Il 17 maggio scorso il Catanzaro si impose per 3-0, compromettendo definitivamente le possibilità di promozione del Palermo. I rosanero non riuscirono a confermare sul campo la superiorità che ritenevano di avere, mentre la vittoria per 2-0 nella gara di ritorno non bastò a ribaltare il risultato. Una delusione dalla quale la squadra ha saputo ripartire, costruendo prima sul mercato e poi attraverso il lavoro quotidiano le basi dell'attuale stagione.

Oggi il Palermo si presenta al Ceravolo con undici risultati utili consecutivi e una squadra profondamente diversa. Johnsen, che nello scorso playoff era partito dalla panchina e non aveva ancora trovato continuità, è diventato un elemento imprescindibile dell'undici titolare, con numeri importanti tra gol e assist. Anche il nuovo sistema di gioco, pur più offensivo, permette di valorizzare le qualità del reparto avanzato senza dipendere esclusivamente dalle giocate di Pohjanpalo. A completare il quadro ci sono innesti come Perin, Vavassori e l'ex Cassandro, che hanno contribuito ad alzare il livello complessivo dell'organico. L'assenza di Bani, già indisponibile durante i playoff per infortunio, rappresenta invece una delle principali difficoltà per Inzaghi.

Dall'altra parte, il Catanzaro che si ritroverà davanti il Palermo è molto diverso da quello capace di sorprendere i rosanero nella scorsa stagione. Attorno al capitano Iemmello sono cambiati numerosi interpreti e anche la guida tecnica: oltre a Cassandro, hanno lasciato la Calabria giocatori come Pittarello, Liberali, Cisse, Favasuli, Pompetti, Pontisso e Jack, oltre all'allenatore Aquilani, passato al Sassuolo e successivamente esonerato. I sostituti, almeno finora, non sono riusciti a garantire lo stesso rendimento, facendo precipitare la squadra in una situazione di classifica complicata.

I numeri confermano le difficoltà dei giallorossi, che presentano il secondo peggior attacco e la seconda peggior difesa del campionato. Dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, il Catanzaro si trova adesso a dover scongiurare il rischio di una retrocessione in Serie C. Una parabola negativa che ricorda, per certi aspetti, quella dello Spezia, sconfitto nella finale playoff del 2025 e retrocesso dodici mesi più tardi.

Per il Palermo, dunque, sarà fondamentale affrontare la partita con la stessa determinazione mostrata nelle precedenti uscite, senza lasciarsi condizionare dal ricordo dell'eliminazione. La settimana di avvicinamento servirà anche a recuperare alcuni giocatori indisponibili per infortunio o impegnati con le rispettive Nazionali, in vista di un calendario particolarmente intenso: dopo la trasferta calabrese ci saranno altre nove partite in circa un mese tra Serie B e Coppa Italia. Tornare a vincere al Ceravolo significherebbe non soltanto cancellare definitivamente il ricordo dell'ultima delusione, ma anche presentarsi agli impegni successivi con ulteriore fiducia e consapevolezza.