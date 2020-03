Coronavirus, Cannavaro per la sua Napoli: donate 30.000 mascherine all’ospedale Cotugno

Il gesto vitale di Fabio Cannavaro.

L’Italia sta continuando a combattere giorno dopo giorno contro l’emergenza Coronavirus, cercando di salvare quante più vite possibili e provando a limitarne la diffusione attraverso i decreti emanati dal Governo e la collaborazione di tutti i cittadini, che saggiamente stanno restando nelle proprie abitazioni e stanno rispettando le linee guida dettate dalle autorità competenti.

Tuttavia le strutture ospedaliere del paese stanno soffrendo troppo il grandissimo numero di persone, anche in gravi condizioni e bisognose di essere ricoverate in terapia intensiva, che necessitano di cure immediate, e i medici si ritrovano senza mascherine ed apparecchiature fondamentali per curare i pazienti. Ad aiutare il sistema sanitario italiano sono intervenuti tantissimi personaggio appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e anche dello sport, che stanno continuando a donare e sponsorizzare campagne di beneficenza per raccogliere i fondi necessari.

Tra i più attivi in questa battaglia vi è sicuramente Fabio Cannavaro, che si è personalmente impegnato in raccolte fondi per la Croce Rossa (che ha raggiunto quota 300 mila euro) e sui suoi profili social pubblica quotidianamente video in cui cerca di richiamare la responsabilità dei cittadini italiani e a sensibilizzarli sulle corrette misure di sicurezza da adottare.

Nella giornata odierna il Campione del Mondo con l’Italia del 2006 si è reso protagonista di un altro gesto di beneficenza che potrebbe essere fondamentale per la salute dei tanti pazienti di Napoli, sua città natale alla quale è rimasto sempre molto legato: Cannavaro ha infatti donato 30.000 mascherine all’Ospedale Domenico Cotugno e alcuni respiratori polmonari necessari a curare i pazienti in uno stato di salute critico a causa del Coronavirus.