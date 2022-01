Roma-Lecce, le probabili formazioni: Mourinho ritrova El Shaarawy, Shomurodov dal 1′

Probabili formazioni della sfida tra Roma e Lecce, in programma questa sera all'Olimpico, valida gli ottavi di finale di Coppa Italia

Inizierà questa sera il cammino della Roma in Coppa Italia: competizione vinta ben 9 volte dai capitolini. I giallorossi, allo stadio "Olimpico" ospitano negli ottavi di finale di Tim Cup il Lecce , che ha già eliminato dalla competizione Parma e Spezia. Si tratta di una gara secca : in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, dunque, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. La vincente affronterà ai quarti di finale l'Inter di Inzaghi, che ieri sera ha battuto 3-2 l'Empoli a "San Siro".

I giallorossi sono reduci dal successo in campionato contro il Cagliari. Stesso risultato ottenuto dal Lecce in casa del Pordenone nell’ultimo turno di Serie B. L'unico precedente in Coppa Italia tra Roma e Lecce risale all'agosto 1982, quando le due squadre pareggiarono 0-0 nella terza giornata della fase a gironi della competizione.

Ci sarà qualche cambio per la Roma, alle prese con le assenze di Smalling e Pellegrini, quella di Spinazzola, e dei centrocampista Darboe e Diawara. In porta confermato Rui Patricio, difesa a quattro con Karsdrop e Vina sugli esterni e Ibanez e Kumbulla come centrali. A centrocampo spazio per coppia formata da Cristante e Sergio Oliveira, mentre sulla trequarti Carles Perez, Felix ed ElShaarawy faranno da supporto all'unica punta Shomurodov.