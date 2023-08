Palermo, GdS: “Brunori, Insigne e tanti dubbi. A Cagliari Di Mariano o Damiani…”

Parecchie assenze in avanti, con Nicola Valente, Edoardo Soleri e Leonardo Mancuso che non prenderanno parte all'incontro. Praticamente certo l'inizio dal primo minuto di capitan Matteo Brunori che alla propria destra sarà supportato da Roberto Insigne, mentre l'aculeo sinistro del tridente dovrebbe essere con ogni probabilità Francesco Di Mariano, rientrato da pochi giorni dal periodo di stop. Tuttavia, il quotidiano sottolinea come Corini sia orientato ad evitare che l'ex Lecce e Venezia possa giocare tutti e novanta i minuti a Cagliari, al fine di preservare la sua condizione fisica. In questo caso, salgono le quotazioni di Samuele Damiani, in più di un'occasione schierato come ala sinistra proprio nella fase di recupero di Di Mariano, così come Jeremie Broh. Da non trascurare anche Giacomo Corona, anche se per lui si tratterebbe di una posizione inedita. Improbabile, secondo quanto riportato dal GdS, un cambio modulo in favore del 3-5-2.