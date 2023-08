Calciomercato Palermo, GdS: “Alle prese con buchi e liste. Prati e Santoro due idee”

L'apertura odierna del Giornale di Sicilia si concentra sui temi di calciomercato in casa Palermo. I movimenti delle squadre di Serie B da alcuni anni a questa parte sono dettati dal regolamento che impone un limite massimo di diciotto calciatori tesserabili appartenenti alla lista "over", ovvero con un'età superiore ai 23 anni ed in questo caso nati prima dell'anno 2000. Motivo per la quale, gli "under", specialmente quelli di valore, fanno particolarmente "gola" in cadetteria.

Il Palermo sta cercando appunto di liberare alcuni di questi slot, cedendo alcuni calciatori che, seppur per poche annate, incappano nella lista "over". Tra questi figurano perpetuamente Samuele Damiani e Jeremie Broh, per i quali non sarebbe ancora arrivata un'offerta in grado di soddisfare le richieste del club di Viale del Fante. In soccorso del Palermo arriva la categoria delle "bandiere", caratterizzata da calciatori che hanno vestito la maglia del club in questione per almeno quattro stagioni consecutive, giovanili incluse. Pertanto, l'opzione Simone Santoro è particolarmente gradita dalla dirigenza, specialmente ora che il Perugia ha visto allontanarsi la Serie B con il ricorso del Lecco accolto dal Tar del Lazio.