Calciomercato Palermo, Repubblica: “Soleri da partente a nuovo rinforzo per Corini”

Il Palermo ha deciso di tenersi stretto il suo Soleri, mentre il Brescia è rimasto a "bocca asciutta". La volontà dell'ex Padova non è mai vacillata, visto il suo desiderio di continuare a far bene con la maglia rosanero anche in quella che sarà la sua terza stagione in Sicilia. "Soleri potrebbe essere destinato a minutaggi maggiori e a una presenza più costante in formazione esaltando le sue qualità. La verità è che Edoardo c’è e c’è sempre stato. Ne è consapevole anche il club che non ha mai indietreggiato sull’attaccante, valutandolo una buona cifra per la B (un milione) e dandogli i giusti riconoscimenti attraverso un prolungamento di contratto fino al 2025. Del suo valore ne è sempre stato consapevole anche Corini", sottolinea il quotidiano.