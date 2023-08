Calciomercato Palermo, GdS: “Ancora un agosto caldo. Saric sulla graticola. Bari…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia punta i riflettori su Dario Saric, uno degli acquisti più onerosi della passata stagione per il Palermo targato City Football Group che però sul campo non ha reso quanto sperato. Il centrocampista italo-bosniaco, nonostante si sia speso con dedizione ed encomiabile generosità, non è riuscito a dare corpo, qualità e concretezza alle sue prestazioni.

Saric ha intenzione di giocarsi le proprie carte e riscattarsi dalla precedente stagione individualmente amara in quest'annata in cui i rosa proveranno a giocare un campionato di vertice. Il quotidiano sottolinea la fiducia imperitura della società nei confronti dell'ex Ascoli, recentemente sondato dal Bari. Nonostante gli zero gol in ventotto presenze sotto gli ordini di Eugenio Corini nella passata stagione, il giocatore bosniaco piacerebbe ai biancorossi, altra compagine candidata alla promozione diretta nel torneo cadetto che inizierà tra poche settimane. Per un curioso caso del destino, proprio i "galletti" saranno i primi avversari in campionato dei siciliani, con la sfida in programma il 18 agosto al "San Nicola".