Nocerino-Mediagol: “Palermo versione 300, invincibili al Barbera. Noi da Champions, nessuno voleva andar via. Il sogno Coppa Italia…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra

Indescrivibile, unico, indimenticabile, meraviglioso, irripetibile.

Una sequenza di aggettivi utilizzati all’unisono dai protagonisti, uomini, calciatori, dirigenti, componenti dello staff tecnico e societario, maestranze che hanno vissuto una favola umana e professionale esaltante. Traguardi prestigiosi solo sfiorati, sfumati per un’inezia e sul filo di lana, all’ultimo chilometro di percorsi brillanti, travolgenti e coinvolgenti.

Il Palermo di Delio Rossi rubò l’occhio dell’Italia calcistica, rapendo il cuore del popolo rosanero tra il 2009 ed il 2011, concilando gioco, spettacolo e risultati. Collezionando prestazioni audaci, intense e propositive, coronate da risultati di assoluto prestigio, contro le big del panorama calcistico nazionale e non solo. Una squadra perfetto mix di esperienza, carisma, talento e gioventù, capace di giungere ad un passo dall’accesso alla Champions League nella stagione 2009-2010, e di ottenere la qualificazione alla finale di Coppa Italia nell’annata successiva, al culmine di una indimenticabile cavalcata infrantasi solo al cospetto dell’Inter del post triplete. Punto apicale dell’era Zamparini, l’ultimo atto della competizione disputatosi il 29 maggio del 2011, costituisce un ricordo indelebile per tutti coloro che amano i colori rosanero. L’esodo dei quarantamila tifosi che diedero una straordinaria dimostrazione di civiltà, senso di appartenenza e amore nei confronti di quella magnifica squadra, resterà una perla unica incastonata per sempre nella memoria e nella storia del Palermo. Un gruppo di uomini e calciatori profondamente legati alla maglia ed in simbiosi con la città, che, all’ombra del Monte Pellegrino, condivisero una pagina indimenticabile della loro parabola calcistica e umana.

Antonio Nocerino, ex centrocampista perfetta sintesi di quantità, qualità ed intensità agonistica, costituiva uno dei leader e carismatici di una compagine dalla rimarchevole cifra tecnica complessiva e straordinaria empatia. Un gruppo compatto e granitico, dentro e fuori dal rettangolo verde, che ha riempito di gioia il cuore del popolo rosanero a suon di gol, vittorie e prestazioni di altissimo lignaggio. Identità tattica, mentale, morale.

L’ex calciatore di Juventus e Milan, ripercorre quelle emozioni, dinamiche e tappe focali di quel periodo d’oro nel corso dell’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it

