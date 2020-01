Milan-Spal, Theo Hernandez: “Non mi aspettavo questo impatto, sto vivendo un grande periodo”

Theo Hernandez sta stupendo l’intero ambiente Milan.

Il laterale mancino rossonero è al momento il capocannoniere della squadra e anche nel pomeriggio di Coppa Italia è andato a segno mettendo il sigillo finale sul 3-0 rifilato dai suoi alla Spal. Il calciatore scuola Real Madrid, ai microfoni di Milan TV, ha parlato del suo momento più che positivo.

“Sono molto contento, spero di continuare così. Non mi aspettavo di avere questo impatto, ma volevo dimostrare tutte le mie qualità. Sto lavorando bene, sono in un bel momento della mia carriera. Siamo in un grande momento dopo la vittoria di Cagliari e quella di stasera, speriamo di poter continuare in questa maniera”.

