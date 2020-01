Cagliari, Nainggolan: “Momento no, dal tunnel si esce tutti insieme. Inter? Sarei contento se…”

Parola a Radja Nainggolan.

Il centrocampista del Cagliari, a seguito dell’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta ieri sera per mano dell’Inter, ha analizzato ai microfoni del sito ufficiale il momento negativo che la squadra sta vivendo. Gli uomini di Rolando Maran, infatti, dopo un avvio di stagione straordinario, hanno adesso rallentato, perdendo diversi punti nelle ultime gare di campionato.

Coppa Italia, Inter-Cagliari 4-1: Lukaku regala ai suoi la vittoria, si rivede Alexis Sanchez. Nerazzurri ai quarti. Il commento

“Purtroppo prima o poi il periodo no doveva arrivare – ha spiegato Nainggolan – noi lo stiamo vivendo adesso. Prendiamo gol con troppa facilità, oggi è successo dopo venti secondi, chiaramente la partita si è messa in salita. Bisogna rimanere più equilibrati. Dobbiamo guardarci in faccia, aiutarci, dal tunnel si esce tutti insieme. Ora focalizziamo subito la nostra attenzione sulla partita di domenica a Brescia. Dobbiamo ricordarci che stiamo facendo un campionato straordinario. Abbiamo 29 punti, siamo sesti in classifica, un risultato che il Cagliari non raggiungeva da molto tempo. Siamo riusciti ad ottenere grandi vittorie e a compiere delle vere imprese contro Sampdoria e Sassuolo; la nostra partita migliore l’abbiamo giocata contro la Lazio, non l’abbiamo vinta, il calcio è questo. Contro l’Inter abbiamo fatto un gol e creato occasioni: ripartiamo da queste note positive, dobbiamo pensare positivo”.

Inter-Cagliari, Maran: “Momento di fragilità, adesso serve carattere. Mercato? Ecco cosa penso”

Infine, una battuta proprio sulla sua ex squadra, l’Inter, che sta lottando per conquistare il titolo di Campione d’Italia a discapito della Juventus, e sul tecnico dei nerazzurri Antonio Conte: “Conte è stato uomo. Abbiamo parlato e ci siamo detti le cose in faccia. Con lui nessun problema. Scudetto all’Inter? Se lo vince non lo vince la Juventus, quindi sarei contento”.

Inter-Cagliari, Conte: “Ottima risposta dei ragazzi, sono contento. Mercato? Marotta è stato chiaro”